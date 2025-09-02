Trump kondigt verhuizing aan van hoofdkantoor Space Command

WASHINGTON (ANP/AFP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft de verhuizing aangekondigd van Space Command, het defensieonderdeel dat over operaties in de ruimte gaat. Het hoofdkwartier verruilt de westelijke staat Colorado voor Alabama in het zuiden van de Verenigde Staten.

Het is niet voor het eerst dat Trump zich met dit defensieonderdeel bemoeit. Space Command werd in 2002 samengevoegd met een andere defensieorganisatie. Trump draaide dit besluit in 2018, tijdens zijn eerste ambtstermijn, terug en besloot in 2021 dat het kantoor van zijn tijdelijke locatie in Colorado naar Alabama zou verhuizen. De verhuizing ging niet door onder Trumps opvolger Joe Biden.

De twee staten ruziën al jaren over de locatie van het hoofdkantoor. De verhuizing wordt gezien als een overwinning voor de door Republikeinen gedomineerde afvaardiging van Alabama in het Congres en de Republikeinse gouverneur Kay Ivey. Onder anderen de Democratische gouverneur Jared Polis van Colorado is tegen.

Alabama

Space Command gaat zich vestigen in Huntsville, een stad in het noorden van Alabama. "De beste locatie", aldus Trump. De verhuizing zal Alabama volgens Trump 30.000 banen en vele investeringen opleveren. Hij maakte zijn besluit bekend tijdens een persconferentie met verschillende topfunctionarissen.

Het was Trumps eerste persmoment in een week. De afgelopen dagen gingen geruchten rond over zijn gezondheid. Een journalist vroeg Trump daarnaar. De president sprak over "nepnieuws" en verklaarde dat hij afgelopen weekend "erg actief was".