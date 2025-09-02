Trump spreekt opnieuw teleurstelling in Poetin uit

WASHINGTON (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft opnieuw zijn teleurstelling in zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin uitgesproken. "Ik ben erg teleurgesteld in hem", zei hij in de radioshow van Scott Jennings.

Trump zei ook dat hij iets zal doen om het aantal doden door de oorlog terug te brengen, maar lichtte dit niet verder toe. Trump ontving Poetin vorige maand in de Verenigde Staten om over de oorlog in Oekraïne te praten, in de hoop uiteindelijk een einde te kunnen maken aan de strijd tussen Oekraïne en Rusland.

Trump zei in de show ook dat hij zich geen zorgen maakt over landen die allianties vormen tegen de Verenigde Staten, inclusief Rusland en China. De Chinese leider Xi Jinping ontving recentelijk meerdere buitenlandse leiders voor een top en ontvangt woensdag opnieuw een groep voor een grote militaire parade.