GroenLinks-PvdA kritisch op D66 over uitvoeren asielwetten

DEN HAAG (ANP) - Lisa Westerveld van GroenLinks-PvdA vindt het onbegrijpelijk dat D66 in het pas afgesproken coalitieakkoord belooft mee te werken aan de uitvoering van de strenge asielwetten van het kabinet-Schoof. Dat terwijl de partij hier eerder zeer kritisch op was. "Waarom heeft D66 dit niet uitonderhandeld?", vroeg ze bij het debat over de asielbegroting aan D66'er Jan Paternotte.

"Het is heel simpel: er staat in het akkoord dat als de Eerste Kamer die wetten aanneemt, dat ze dan worden uitgevoerd, want zo gaat het met wetten", verdedigde hij.

Het linkse Kamerlid herinnerde Paternotte eraan dat hij afgelopen zomer nog sprak van "broddelwerk". Dat ging specifiek over het strafbaar maken van een illegaal verblijf, repliceerde hij. Deze toevoeging van de PVV vond hij "waardeloos".

Daarop benoemde Westerveld dat Paternottes partijgenoot Anne-Marijke Podt het kabinet eerder verweet bezorgde Nederlanders "voor de gek" te houden met wetsvoorstellen die de problemen met asiel alleen maar erger maken.