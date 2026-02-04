Als je na je eerste date nog een tweede wil, vermijd dan deze dingen

Een eerste date is topsport. Je moet een outfit kiezen, een locatie bedenken, geïnteresseerd zijn en ondertussen ook nog aantrekkelijk, ontspannen én jezelf zijn. Het idee dat je altijd een tweede kans krijgt om een eerste indruk te herstellen is een geruststelling, maar helaas vaak een illusie. Vooral als het gaat om de romantische klik. Onhandig gedrag in deze cruciale beginfase kan de vonk doven voordat hij goed en wel overslaat.

Online daten betekent dat je uiterlijk meestal al goedgekeurd is vóór de ontmoeting. De echte beoordeling begint pas live. En dan geldt: gedrag weegt zwaarder dan woorden.

Kom op tijd. Altijd. Te laat komen is niet charmant, mysterieus of nonchalant. Het is stressvol, onhandig en vooral: respectloos. In een wereld waarin iedereen haast heeft, staat stiptheid gelijk aan betrouwbaarheid. Vertrek liever te vroeg dan te laat, bezweet binnenstormen is zelden aantrekkelijk.

Kleed je alsof je hebt nagedacht. Je hoeft geen modeshow te lopen, maar onderschat kleding niet. Te casual in een chique setting kan overkomen als gebrek aan oordeelsvermogen; overdreven uitgedost kan weer afstand scheppen. Heb je een uitgesproken stijl? Prima. Maar bedenk of dit het moment is om alles uit de kast te trekken. Eerste indrukken zijn hardnekkig.

Kom niet te dichtbij

Wees aanwezig. Echt aanwezig. Leg je telefoon weg. Niet op tafel, niet op trilstand, niet “even snel checken”. Niets is zo dodelijk voor aantrekkingskracht als iemand die fysiek tegenover je zit, maar mentaal elders is. Je date voelt dat feilloos aan.

Respecteer ruimte. Te dichtbij zitten voelt opdringerig, te ver weg afstandelijk. Zoek het midden: dichtbij genoeg voor oogcontact, ver genoeg voor comfort. Denk ook vooruit: een tafel ter grootte van een pingpongtafel werkt niet in je voordeel.

Drink met mate. Overmatig alcoholgebruik is geen schattige misstap, maar een rode vlag. Waar andere kleine foutjes menselijkheid kunnen tonen, roept dronkenschap vooral ongemak op. Zelfs als je date zelf ooit uit de bocht is gevlogen: op een eerste ontmoeting is beheersing aantrekkelijker dan losbandigheid.

Houd het gesprek licht en respectvol. Te expliciete grappen, seksueel getinte opmerkingen of suggestieve appjes na afloop kunnen intimiteit juist blokkeren. Vertrouwdheid moet je niet forceren. De tijd werkt hier in je voordeel.