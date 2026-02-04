ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi weer in hongerstaking

Samenleving
door anp
woensdag, 04 februari 2026 om 18:57
anp040226232 1
TEHERAN (ANP) - De Iraanse mensenrechtenactiviste en Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is opnieuw in hongerstaking gegaan, meldt haar stichting aan CNN. Ze zit al jaren vast, na een veroordeling voor het verspreiden van propaganda. Sindsdien is ze meerdere keren in hongerstaking gegaan, onder meer omdat haar toegang tot medische zorg zou zijn ontzegd.
In 2024 werd Mohammadi tijdelijk vrijgelaten om medische redenen. Afgelopen december werd ze weer opgepakt. Volgens de stichting, die door haar familie wordt geleid, protesteert Mohammadi omdat ze onrechtmatig en in slechte omstandigheden wordt vastgehouden. "Een realiteit waar talloze politieke gevangenen die momenteel worden vastgehouden in Iran mee te maken hebben."
Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede, voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en haar inzet voor mensenrechten. Ze zat toen al vast.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-491593050

'Actrice Eva van de Wijdeven dakloos, leeft als zwerver op straat'

midterms-usa-donald-trump-wahlrecht-bundesstaaten-bild-2

Volgende project van Trump: verkiezingen afschaffen

senior-eating-1

Dit zijn de beste koolhydraten voor je brein – en deze moet je vermijden

3fa4fda702988a37171735860ac2bef3d15d54b1 (1)

Kanker voorkomen – Vermijd deze risicofactoren

4f1c4636afee17c64c2257ac968260b7838af3ff

De onstuitbare opkomst van de Turkse supermarkt

154692764_m

Curving: waarom deze datingtrend nóg pijnlijker is dan ghosting

Loading