Iraanse Nobelprijswinnares Narges Mohammadi weer in hongerstaking

TEHERAN (ANP) - De Iraanse mensenrechtenactiviste en Nobelprijswinnares Narges Mohammadi is opnieuw in hongerstaking gegaan, meldt haar stichting aan CNN. Ze zit al jaren vast, na een veroordeling voor het verspreiden van propaganda. Sindsdien is ze meerdere keren in hongerstaking gegaan, onder meer omdat haar toegang tot medische zorg zou zijn ontzegd.

In 2024 werd Mohammadi tijdelijk vrijgelaten om medische redenen. Afgelopen december werd ze weer opgepakt. Volgens de stichting, die door haar familie wordt geleid, protesteert Mohammadi omdat ze onrechtmatig en in slechte omstandigheden wordt vastgehouden. "Een realiteit waar talloze politieke gevangenen die momenteel worden vastgehouden in Iran mee te maken hebben."

Mohammadi won in 2023 de Nobelprijs voor de Vrede, voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran en haar inzet voor mensenrechten. Ze zat toen al vast.