Provincie Zeeland kijkt naar Rijk nu einde Zeelandbrug nadert

door anp
vrijdag, 10 oktober 2025 om 15:18
MIDDELBURG (ANP) - De ruim 5 kilometer lange Zeelandbrug nadert het einde van zijn levensduur en dus gaat Zeeland de toekomst van de brug bespreken. Op 20 oktober is op het provinciehuis in Middelburg een symposium over de in 1965 geopende Zeelandbrug, georganiseerd door de Zeeuwse JA21-fractie. Gedeputeerde Harry van der Maas riep de Provinciale Staten vrijdag op om de situatie ook in de Tweede Kamer kenbaar te maken.
"De urgentie is groot, we moeten de Zeelandbrug hoog op de agenda krijgen", aldus Van der Maas. "Iedereen kan veilig over de Zeelandbrug, geen enkel probleem, maar hij nadert wel het einde van zijn levensduur. Er zijn vervormingen ontstaan die echt te maken hebben met de leeftijd van de brug. Een extra bewijs dat de Zeelandbrug op een gegeven moment vernieuwd of vervangen moet worden. Maar als provincie kunnen we dat niet alleen dragen, daarvoor zijn onze financiële schouders veel te smal."
De brug tussen Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland is van de provincie Zeeland.
