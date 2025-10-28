GroenLinks-PvdA stond twee jaar 'aan de zijkant', vindt Bontenbal

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA stond de afgelopen periode "aan de zijkant", zei Henri Bontenbal (CDA) in het NOS-verkiezingsdebat. Terwijl het huis "in de fik stond", was zijn eigen partij "aan het blussen".

GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans vroeg zich af waar Bontenbal op doelde. "U bedoelt bij die onderwijsbezuinigingen die u wilde doorvoeren? Dat klopt."

Het CDA steunde vorig jaar een onderwijsbegroting in ruil voor lagere bezuinigingen, terwijl GroenLinks-PvdA alleen akkoord wilde gaan als er meer bezuinigingen werden geschrapt. "Wij hebben op sommige momenten mede een begroting mogelijk gemaakt", zei Bontenbal daarover. "Om Nederland verder te helpen."

Bontenbal: "Ik vind dat GroenLinks-PvdA de afgelopen twee jaar wel verteld heeft wat de andere partijen allemaal fout deden - en dat mag ook, dat heb ik ook gedaan - maar ze hebben geen alternatief geboden en hebben niet samengewerkt."