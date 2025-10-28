ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GroenLinks-PvdA stond twee jaar 'aan de zijkant', vindt Bontenbal

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 22:26
anp281025245 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA stond de afgelopen periode "aan de zijkant", zei Henri Bontenbal (CDA) in het NOS-verkiezingsdebat. Terwijl het huis "in de fik stond", was zijn eigen partij "aan het blussen".
GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans vroeg zich af waar Bontenbal op doelde. "U bedoelt bij die onderwijsbezuinigingen die u wilde doorvoeren? Dat klopt."
Het CDA steunde vorig jaar een onderwijsbegroting in ruil voor lagere bezuinigingen, terwijl GroenLinks-PvdA alleen akkoord wilde gaan als er meer bezuinigingen werden geschrapt. "Wij hebben op sommige momenten mede een begroting mogelijk gemaakt", zei Bontenbal daarover. "Om Nederland verder te helpen."
Bontenbal: "Ik vind dat GroenLinks-PvdA de afgelopen twee jaar wel verteld heeft wat de andere partijen allemaal fout deden - en dat mag ook, dat heb ik ook gedaan - maar ze hebben geen alternatief geboden en hebben niet samengewerkt."
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-403573021 (1)

Dit zijn de belangrijkste redenen waarom vrouwen vreemdgaan (het draait lang niet altijd om seks)

anp281025168 1

Slotpeilingen: fors verlies voor PVV en verder is het ongekend spannend

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

102889542_m

Als je dit eet slaap je dezelfde avond al beter

123672997_m

Door op deze manier te wandelen daalt je hartrisico drastisch

ANP-540532428

Zien: Prinses Amalia en Máxima swingen de pan uit bij optreden Yves Berende

Loading