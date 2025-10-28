ECONOMIE
Schouten: te veel deelnemers Rotterdam Marathon, zorg onder druk

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 22:49
ROTTERDAM (ANP) - Bij de Rotterdam Marathon van dit jaar hebben meer hardlopers meegedaan dan was toegestaan. Dat meldt burgemeester Carola Schouten in een brief aan de gemeenteraad. Hierdoor was sprake van een "onverantwoorde situatie", aldus Schouten, die schrijft dat de organisatie "tekortgeschoten" is.
De burgemeester legt uit dat het toegestane aantal van 18.000 deelnemers al voor extra druk zorgde op onder meer het openbaar vervoer en dat door nog meer hardlopers toe te laten de druk "niet acceptabel" was. Ook was de beschikbare zorgcapaciteit volgens haar "onvoldoende". Zo liepen de wachttijden voor de belangrijkste meldingen op tot driekwartier. Door de hoge vraag naar zorg bij de marathon is de zorgcontinuïteit in de hele regio onder druk komen te staan, staat in de brief.
De organisatie wil de Rotterdamse marathon juist uitbreiden. Dat gaat bij de komende editie niet gebeuren. Maar als de marathon volgend jaar goed en veilig verloopt, "kan een groei voor toekomstige edities besproken worden", aldus de burgemeester.
