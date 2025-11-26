Schoten na verkiezingen Guinee-Bissau, president spreekt van coup

BISSAU (ANP/RTR/AFP) - Er zijn schoten gelost in de hoofdstad van het West-Afrikaanse Guinee-Bissau. President Umaro Sissoco Embalo spreekt van een coup en zei tegen tijdschrift Jeune Afrique dat hij is gearresteerd.

Afgelopen zondag vonden er presidentsverkiezingen plaats in het land. De huidige president en zijn belangrijkste uitdager, Fernando Dias, claimden beiden de overwinning. Donderdag worden de voorlopige uitslagen verwacht.

Volgens Embalo werd de coup geleid door de stafchef van de landmacht en is er geen geweld tegen hem gebruikt. Ook de hoogste militaire baas van het land en de minister van Buitenlandse Zaken zouden zijn gearresteerd.

Guinee-Bissau was een Portugese kolonie en is sinds 1974 onafhankelijk. Sindsdien zijn er meerdere staatsgrepen gepleegd en blijft het politiek onrustig.