Le Pen in rechtszaal voor uitspraak over politieke toekomst

PARIJS (ANP/AFP) - In een rechtbank in Parijs is de zitting begonnen waarin de rechter uitspraak doet in een zaak over de politieke toekomst van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen. Als de leider van de nationalistische Rassemblement National (RN) schuldig wordt bevonden in deze fraudezaak, hangt haar een gevangenisstraf en uitsluiting van deelname aan de presidentsverkiezingen van 2027 boven het hoofd.

Als Europarlementariër zou Le Pen geld dat bedoeld was om assistenten in het Europees Parlement te betalen hebben gebruikt voor de betaling van partijmedewerkers in Frankrijk. Le Pen heeft de beschuldigingen altijd ontkend. Le Pen zat van 2004 tot 2017 in het Europees Parlement.

Marine Le Pen wordt gezien als belangrijke kanshebber om de presidentsverkiezingen van 2027 te winnen, na de grote verkiezingswinst van de RN afgelopen zomer.