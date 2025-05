Groep demonstranten belaagd in Katwijk, noodbevel afgekondigd

KATWIJK (ANP) - Een groep mensen die in Katwijk demonstreerde tegen een pro-Israëlviering van Christenen voor Israël is door een andere groep belaagd, meldt Omroep West. De politie heeft daarop ingegrepen en de burgemeester heeft een noodbevel afgekondigd. Ook is er met stenen en bierflessen naar de politie gegooid.

Er zijn meerdere aanhoudingen verricht en een persoon is gewond geraakt aan het gezicht, meldt de politie.

De gemeente laat weten dat het noodbevel is ingesteld om het recht om te demonstreren te beschermen. De politie zegt op te treden tegen mensen die zich niet aan het bevel houden.

Groep belaagd

Volgens de politie was de demonstratie vooraf aangemeld door Ummah voor Gaza. Die organisatie roept op sociale media haar aanhang op niet naar Katwijk te komen in verband met de veiligheid.

Volgens Omroep West verzamelden tientallen demonstranten zich op ongeveer 30 meter van de Nieuwe Kerk. Zij werden belaagd door mensen van wie sommigen bivakmutsen droegen. Op beelden is te zien dat mensen elkaar schoppen en slaan.

Oproep prediker

Christenen voor Israël is een pro-Israëlische organisatie die kritiek krijgt vanuit onder meer islamitische hoek. Lokale media meldden eerder op de dag dat ook een salafistische prediker had opgeroepen tegen de bijeenkomst van Christenen voor Israël te komen protesteren.