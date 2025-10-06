ECONOMIE
Groep Israëli's wil vredesnobelprijs voor Trump

Samenleving
door anp
maandag, 06 oktober 2025 om 17:38
JERUZALEM (ANP/AFP) - Een Israëlische organisatie die zich inzet voor de vrijlating van Israëlische gijzelaars in Gaza heeft opgeroepen de Amerikaanse president Donald Trump de Nobelprijs voor de Vrede toe te kennen. De groep wijst op zijn "vastberadenheid om vrede te brengen" in de regio.
In een brief aan het Noorse Nobelcomité zegt het Hostages and Missing Families Forum dat Trump "mogelijk heeft gemaakt wat velen voor onmogelijk hielden". De president heeft gezworen dat hij niet zal rusten en niet zal stoppen voordat alle gijzelaars weer thuis zijn, aldus het forum. Het afgelopen jaar heeft geen enkele leider of organisatie meer bijgedragen aan de vrede in de wereld dan Trump, beweert de organisatie.
De oproep komt op het moment dat in Egypte belangrijk overleg moet beginnen tussen Israël en de Palestijnse organisatie Hamas, op basis van een vredesvoorstel van Trump.
De president maakt er geen geheim van dat hij de Nobelprijs voor de Vrede wil, maar volgens deskundigen is de kans klein.
