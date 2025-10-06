Hooggerechtshof VS verwerpt beroep Epstein-handlanger Maxwell

WASHINGTON (ANP/RTR) - Het Amerikaanse Hooggerechtshof weigert het hoger beroep te behandelen van Ghislaine Maxwell. De tot twintig jaar cel veroordeelde vertrouweling van zedendelinquent Jeffrey Epstein betoogde dat haar vervolging onrechtmatig was. De rechters motiveerden niet waarom haar beroep is afgewezen.

Maxwell kreeg haar celstraf in 2021 opgelegd voor medeplichtigheid aan misdaden van Epstein. Ze zou betrokken zijn geweest bij het ronselen van minderjarige slachtoffers. De rijke zakenman Epstein stierf zelf in 2019 in de cel voordat hij kon worden veroordeeld. Hij pleegde volgens de autoriteiten zelfmoord. De advocaten van Maxwell stellen dat hun cliënt daarna als zondebok is gebruikt.

Het verworpen beroep van Maxwell draaide om een omstreden deal die Epstein in 2007 sloot met justitie in Florida. Toen was afgesproken dat ook handlangers niet aangepakt zouden worden. Volgens haar advocaten had Maxwell daarom later niet in New York vervolgd mogen worden.