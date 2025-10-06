ECONOMIE
Overleg in Egypte over Trumps vredesplan van start

maandag, 06 oktober 2025 om 17:39
CAÏRO (ANP/RTR/AFP) - In Egypte is het overleg begonnen tussen Israël en de Palestijnse beweging Hamas over het vredesplan van de Amerikaanse president Trump, meldt de Egyptische staatszender Al Qahera. De twee delegaties onderhandelen niet rechtstreeks met elkaar, maar via bemiddelaars Egypte en Qatar.
De teams waren kort daarvoor aangekomen in de badplaats Sharm-el-Sheikh voor onderhandelingen over onder meer een bestand en de vrijlating van alle gijzelaars in handen van Hamas. De delegaties bespreken een ruil van de gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen.
Trump stuurde zijn gezant Steve Witkoff en zijn schoonzoon Jared Kushner naar het overleg.
