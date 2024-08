Groepje kritische VVD'ers praat deze week met partijtop

DEN HAAG (ANP) - Een kleine groep VVD'ers die kritisch zijn op de koers van de partij gaat deze week in gesprek met de partijtop. Dat gebeurt op het partijbureau achter gesloten deuren. Het gaat om de groep die zichzelf 'De Liberale VVD' noemt en vorige maand in een petitie opriep tot een "morele en bestuurlijke ondergrens" bij de partij. Een handvol initiatiefnemers gaat praten met partijvoorzitter Eric Wetzels, zegt een woordvoerder van de partij. Ze spreken later ook met de Tweede Kamerfractie.

Waar die gewenste ondergrens precies moet komen te liggen, weten de initiatiefnemers nog niet. "Er zijn nu al dingen gebeurd die we eerder niet voor mogelijk hadden gehouden", zegt Pim van Strien, oud-VVD-Kamerlid en een van de VVD'ers achter de petitie. Als voorbeelden noemt hij de controverse rond de omvolkingstheorie en de kabinetsdelegatie die naar Hongarije ging voor een EU-overleg ondanks een boycot van de Europese Commissie.

De initiatiefnemers schrijven op hun website dat het voornemen is om het debat over de koers van de partij "samen met de politieke top en het verenigingsbestuur vorm te geven. Om zo in onze partij op een volwassen manier het echte gesprek te voeren over hoe we terecht zijn gekomen in deze bizarre situatie". Vooralsnog wordt dus vooral in klein gezelschap gesproken. Maar Van Strien hoopt uiteindelijk wel een koers te vinden die "op een ledenvergadering of op een andere manier" breed gedragen wordt door de leden.

Volgens zowel Van Strien als de VVD-woordvoerder is het niet gek dat er nu discussie is binnen de partij. "Na veertien jaar is het ook niet onlogisch dat je even gaat herbezinnen", zegt Van Strien. "Het past bij VVD en is altijd zo geweest", aldus de woordvoerder.