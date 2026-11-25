GRONINGEN (ANP) - De provincie Groningen is het niet eens met de wijzigingen in de afhandeling van aardbevingsschade die vanaf volgende week gelden. Mensen met schade krijgen voortaan minder mogelijkheden om een vergoeding te regelen via het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG). Gedeputeerde Susan Top (herstelagenda, partijloos) vindt de aanpassingen onwenselijk en meldt dat het provinciebestuur zich er vanaf het begin tegen heeft verzet.

"We hebben voortdurend gezegd: dit vinden wij een slecht idee", zei Top in een commissievergadering van de Staten. Volgens haar lagen sinds september de eerste concrete tekstvoorstellen op tafel. "Die zijn ook ambtelijk uit en te na besproken, uren en uren, en daar zijn we ook niet uitgekomen. Omdat wij, en overigens geldt dat ook voor de gemeenten, steeds gezegd hebben: dit vinden wij een hele merkwaardige regeling om nu in te voeren." Top zei dat ze geen goede onderbouwing heeft gekregen op vragen over de redenen om de regels opeens te veranderen.