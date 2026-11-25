BOGOR (ANP/AFP) - In de ondergelopen mijn in Indonesië zijn zeker drie doden aangetroffen. 23 mijnwerkers worden nog vermist, melden de lokale autoriteiten. De illegale goudmijn op het eiland Java kwam onder water te staan na zware regenval op maandag. Een rivier in de buurt overstroomde en veroorzaakte een vloedgolf in de mijn. Elf mensen wisten te ontkomen.

De autoriteiten werden pas een dag na de overstroming ingeschakeld. De lichamen die nu zijn geborgen, werden teruggevonden op 30 tot 40 meter diepte. Het reddings- en zoekwerk is nog gaande.