Groninger Bodem Beweging: heropenen Groningenveld is geen optie

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 11:08
GRONINGEN (ANP) - Het heropenen van het Groningenveld voor gaswinning is geen optie vanwege de grote veiligheidsrisico's. Zo reageert de Groninger Bodem Beweging (GBB) op het plan van JA21 om wettelijk vast te leggen dat de gasvoorraad uit het Groningenveld achter de hand wordt gehouden als "strategische reserve".
Volgens de belangengroep is het zaak om de minister aan te spreken op verantwoordelijk beheer van de gasvoorraden, in plaats van naar Groningen te wijzen. "Voormalig minister voor Klimaat en Groene Groei Sophie Hermans heeft nagelaten om de gasreserves voor de winter op het door Europa voorgeschreven niveau te brengen", aldus de belangengroep, die stelt dat de lage vulgraad van de afgelopen maanden voorkomen had kunnen worden met een beter inkoopbeleid.
"Er zijn voldoende alternatieven en oplossingen te vinden. Groningen is daar niet één van", aldus de GBB.
