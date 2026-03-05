Midden in de nacht klaarwakker? Met deze tips val je sneller weer in slaap

Het is een frustratie die bijna iedereen kent: je schrikt midden in de nacht wakker, kijkt naar het plafond en ineens lijkt slapen onmogelijk. Zeker als je de volgende dag iets belangrijks moet doen, kan dat flink stress opleveren. Toch is het volgens experts heel normaal.

“Iedereen wordt een paar keer per nacht wakker”, stelt longarts-somnoloog Manu Sastry ons gerust in het AD. ”Dat vergeet je omdat je te kort wakker bent en daarna gewoon weer doorslaapt. Maar heb jij stress of een belangrijke gebeurtenis voor de boeg? Dan kun je daar wakker van gaan liggen.”

Gelukkig zijn er een paar simpele manieren om sneller weer in dromenland te belanden.

1. Maak je hoofd leeg

Rust in je hoofd helpt enorm bij het opnieuw in slaap vallen. Denk bijvoorbeeld aan je avondroutine. “Vermijd daarom cafeïne na de middag en drink ’s avonds geen alcohol.”

Lig je wakker omdat je bang bent iets te vergeten? Dan kan een simpele truc helpen. “Maak een lijstje. Zo zet jij je zorgen uit je hoofd en op papier en hoef je er ’s nachts niet over te piekeren.”

2. Zoek ontspannende afleiding

Blijf je malen, probeer dan ontspanningstechnieken. “Doe bijvoorbeeld een aantal keer de 4-7-8-ademhalingsoefening: adem 4 seconden diep in, houd 7 seconden vast, en blaas 8 seconden rustig uit.”

Ook een bodyscan kan helpen. Dit is een meditatieve mindfullness-oefening waarbij je met je aandacht langzaam van top tot teen door je lichaam gaat om spanning te voelen en te verminderen. “Welke oefening je precies doet, maakt niet uit. Als het je gedachten maar een tijdje weghoudt van je gepieker.”

3. Ga even uit bed

Blijf je lang wakker? Dan is het beter om even op te staan. Vermijd schermen, waarschuwt Sastry: “Het blauwe licht van schermen werkt slaapremmend. Van berichten op sociale media wordt niemand rustig.” Lees liever een paar pagina’s of luister naar een rustige podcast.

4. Accepteer een mindere nacht

Lukt het nog steeds niet? Blijf dan kalm. “Kun je moeilijk weer in slaap vallen, dan zul je je de volgende dag misschien wel brak voelen, maar je kunt nog steeds functioneren. Als je dit als een mindere nacht kan accepteren, dan heb je al gewonnen.”