Met deze truc laat je anderen meekijken op Netflix

Je kind op kamers, je moeder in Zutphen of je beste vriend twee straten verderop: officieel mogen ze niet op jouw Netflix -account kijken. Toch is er één route waarmee ze een eigen Netflix-login krijgen zonder ooit zelf te betalen. Gratis is het alleen niet voor iedereen — en dat is precies waar de truc schuurt.

Waarom je wachtwoord doorgeven niet meer werkt

Sinds mei 2023 mag een Netflix-account alleen worden gebruikt door mensen die in hetzelfde huishouden wonen. Dat huishouden is geen adres op papier, maar een verzameling apparaten die verbonden is met het internet op de plek waar jij normaal Netflix kijkt. Netflix leidt dat af uit IP-adressen, apparaat-ID’s en accountactiviteit; gps-gegevens komen er niet aan te pas.

Wie het wachtwoord toch rondstuurt, merkt dat vroeg of laat: op de tv van de meekijker verschijnt de melding dat het apparaat niet bij het Netflix-huishouden hoort. Dan is een eigen account de enige uitweg.

Netflix jaagt niet op mensen, maar op televisies die op de verkeerde wifi hangen.

De truc: iemand toevoegen als extra lid

De legale omweg heet een extra lid. Als accounteigenaar koop je een plek en nodig je iemand uit die niet bij je woont. Die persoon krijgt een eigen account met eigen e-mailadres, wachtwoord en profiel — en betaalt daar zelf niets voor. De rekening gaat volledig naar jou.

Dat is dus de nuance achter het woord gratis: voor de meekijker kost het niets, voor jou 4,99 euro per maand per plek. Deel je dat bedrag onderling, dan zit iedereen ver onder de prijs van een eigen abonnement.

Dit zijn de spelregels

Alleen Standaard (15,99 euro) en Premium (20,99 euro) kunnen extra leden krijgen; bij een abonnement met reclame kan het niet.

Standaard geeft ruimte voor één extra lid, Premium voor twee.

Een extra lid kijkt op maximaal één apparaat tegelijk en heeft één profiel.

Het extra lid moet worden geactiveerd in hetzelfde land waar jij je account hebt aangemaakt.

Loopt je abonnement via een provider of pakket, dan is de optie vaak niet beschikbaar.

Een VPN of proxy blokkeert het aanmaken van een extra-lidaccount.

Zo regel je het in vijf minuten

Log in op je account en ga naar het onderdeel voor extra leden. Je ziet de nieuwe totaalprijs en factuurdatum voordat je iets bevestigt. Vul naam en e-mailadres in en kies of je een nieuw profiel aanmaakt of een bestaand profiel overzet — inclusief kijkgeschiedenis, Mijn lijst en aanbevelingen. De uitnodiging komt per mail; daarna stelt de ander zelf een wachtwoord in. Verwijderen kan altijd, waarna de plek vrijkomt.

Een profiel overzetten scheelt de ander jaren aan opgebouwde kijkgeschiedenis.

Wat écht gratis kan

Binnen je eigen huishouden is meekijken gewoon inbegrepen: één account biedt ruimte voor vijf profielen. En ga je op vakantie of ben je onderweg, dan mag je gewoon inloggen op je telefoon, laptop of een hoteltelevisie. Ziet Netflix dat apparaat niet als onderdeel van je huishouden, dan krijg je een code per mail om tijdelijk te kijken.

Netflix verhoogde de Nederlandse tarieven op 10 november 2025. Basic ging naar 9,99 euro, Standaard naar 15,99 euro en Premium naar 20,99 euro per maand. De toeslag voor een extra lid buiten het huishouden steeg van 3,99 naar 4,99 euro per maand per persoon. Bedragen op vergelijkingssites die nog 3,99 euro noemen, zijn verouderd.

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