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Gronings havenbedrijf: kerncentrales passen niet in de Eemshaven

Samenleving
door anp
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GRONINGEN (ANP) - De Eemshaven in Groningen is geen logische locatie voor kerncentrales. Dat concludeert Groningen Seaports na een extern onderzoek. Consultancybureau Common Futures heeft, in opdracht van de beheerder van de haven van Delfzijl en de Eemshaven, onderzocht wat de consequenties zijn voor onder meer het lokale energiesysteem als er twee kerncentrales komen in het noorden van Groningen.
De conclusie is dat een keuze voor de Eemshaven "complex" zou zijn, zeker als het kabinet besluit dat de centrales op het huidige terrein van de Eemscentrale moeten komen. Dat geldt in mindere mate voor de Emmapolder ten westen van het havengebied, al zien de onderzoekers ook voor die locatie "mogelijk significante impact" op het energiesysteem.
Het kabinet maakte afgelopen zomer bekend dat er nog drie opties over zijn voor de bouw van twee kerncentrales: twee plekken in de Eemshaven en een gebied in het Zeeuwse Terneuzen. Volgens netbeheerder TenneT is de Eemshaven technisch gezien de beste optie.
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