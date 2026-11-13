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Ierse premier: EU moet pragmatisch zijn over geld aan Oekraïne

Samenleving
door anp
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DUBLIN (ANP) - De EU moet "pragmatisch" kijken hoe het Oekraïne gaat financieren voor 2027, zei de Ierse premier Micheál Martin voorafgaand aan een informele EU-top in Dublin. Wat hem betreft is een lening vanuit de EU aan Oekraïne daarin "de meest effectieve aanpak", zei de Ier, wiens land het tijdelijk EU-voorzitterschap tot 1 januari bekleedt.
Oekraïne heeft volgend jaar 70 miljard euro extra nodig om het gat in de begroting te dichten. Daarvan zal de EU ongeveer twee derde, rond de 45 miljard, bekostigen, herhaalde voorzitter van de EU-leiders António Costa donderdagavond. De Europese Commissie komt voor de EU-top eind november met een voorstel hoe dat wordt betaald, zei haar voorzitter Ursula von der Leyen.
Vorig jaar december werd na lang onderhandelen een lening van 90 miljard euro toegezegd aan Oekraïne, nadat het lang was gegaan over het gebruik van Russische bevroren tegoeden. "Naar mijn mening kunnen we ons niet opnieuw zoveel tijdverlies veroorloven", zei Martin.
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