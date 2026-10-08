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Groot datacenter Russische zoekmachine Yandex geraakt bij aanval

Samenleving
door Redactie
bijgewerkt om
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Bij een nachtelijke droneaanval op de Russische regio Rjazan, ten zuidoosten van Moskou, is een groot datacenter van Yandex geraakt. Dat meldt het bedrijf achter Ruslands bekendste zoekmachine. Het datacenter ligt volledig stil door de aanval, aldus het bedrijf, dat toevoegt dat het werkt aan een oplossing.
Eerder op donderdag schreven Oekraïense media al op gezag van OSINT-onderzoekers, die putten uit publiek beschikbare data, dat er problemen waren bij het bedrijf. Enkele van die onderzoekers wezen naar Yandex als mogelijke inslagplaats van vijandige drones. Het bedrijf rapporteerde gebruikers later dat er een 'incident' had plaatsgevonden, met storingen tot gevolg.
Vooralsnog is niet te zien dat de diensten van Yandex op grote schaal haperden. Wel meldde internetmonitor NetBlocks in de nacht van woensdag op donderdag dat er een daling te zien was in de netwerkconnectiviteit van Yandex. Naast een zoekmachine biedt het bedrijf onder meer een mailbox, een kaart- en navigatiesysteem en platformen aan om bijvoorbeeld taxi's op te roepen en reizen te boeken.
Voor zover bekend zou het datacenter beschikken over een groot aantal hoogwaardige AI-chips van Nvidia. Die zijn vanwege sancties niet vrijelijk beschikbaar voor het Kremlin of Russische bedrijven, en zouden voor ingang daarvan zijn geïmporteerd.
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