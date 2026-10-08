Euro op laagste punt in 17 maanden: dit merk je aan de pomp, op je spaarrekening en in je beleggingen

De euro is in een maand ruim 3 procent minder waard geworden tegenover de dollar. Wat betekent dat voor tanken, sparen en beleggen? Een rekensom.

De euro heeft een slechte maand achter de rug. Tegenover de dollar verloor de munt in een maand tijd ruim 3 procent. Maandag 5 oktober zakte de koers even naar 1,1161 dollar, het laagste niveau sinds mei 2025. Sinds begin dit jaar staat de euro zo'n 5 procent lager.

Dat klinkt als iets voor valutahandelaren. Maar wie tankt, spaart of belegt, merkt het wel degelijk.

Parijs drukt de euro

De grootste boosdoener zit niet in Washington, maar in Frankrijk. Beleggers twijfelen of het land zijn schulden onder controle houdt. Voor Franse tienjaarsleningen vragen ze ongeveer 1,5 procentpunt meer rente dan voor Duitse leningen. Zo groot was het verschil sinds 2011 niet meer. Met de presidentsverkiezingen van voorjaar 2027 in aantocht ligt een snelle oplossing niet voor de hand.

Spanje gooide er nog wat olie op het vuur: premier Pedro Sánchez schreef vervroegde verkiezingen uit voor 29 november.

Aan de overkant van de oceaan zit de dollar juist in de lift. De Amerikaanse centrale bank verhoogde in september de rente en hield de deur open voor meer. Daar komt de dure olie door de oorlog rond Iran nog bij. Europa importeert veel energie, en dat maakt de euro voor beleggers minder aantrekkelijk.

Dubbele klap aan de pomp

Olie wordt in dollars verhandeld. Bij een zwakkere euro betaal je dus meer euro's voor hetzelfde vat. En dat terwijl een vat olie al ruim 100 dollar kost, ruim de helft meer dan een jaar geleden.

Een ruwe rekensom: de productprijs van een liter Euro95 ligt rond 1,13 euro. Ruim 3 procent koersverlies tikt daar zo'n 3,5 cent bij, met btw ruim 4 cent. Bij diesel loopt dat op tot bijna 6 cent per liter. Op een tank van 50 liter is dat al snel 2 tot 3 euro extra.

De landelijke adviesprijs voor Euro95 staat op 2,70 euro, die voor diesel op 2,73 euro. Benzine ging begin september voor het eerst over de grens van 2,70 euro. Wie niet langs de snelweg tankt, is vaak tientallen centen goedkoper uit. Begin oktober lag de mediaanprijs aan de pomp rond 2,39 euro.

Duurdere import, hogere inflatie

Niet alleen brandstof wordt duurder. Alles wat in dollars wordt ingekocht, van grondstoffen tot elektronica, kost meer euro's. Een verre vakantie buiten Europa ook.

De inflatie in de eurozone sprong in september naar 3,8 procent, het hoogste peil in drie jaar. Energie was bijna 19 procent duurder dan een jaar eerder. In Nederland kwam de inflatie volgens de Europese maatstaf uit op 3,0 procent.

Spaarders verliezen koopkracht

Voor spaarders is dat slecht nieuws. ING, Rabobank en ABN AMRO geven op een gewone spaarrekening tussen 1 en 1,5 procent rente. Met 3 procent inflatie krimpt de koopkracht van je spaargeld dus gewoon door. De best betalende aanbieders zitten rond 3 procent, vaak met een tijdelijke actierente.

De Europese Centrale Bank verhoogde de depositorente in september naar 2,50 procent. Een zwakke euro en oplopende inflatie houden de druk op verdere verhogingen. Banken volgen de ECB meestal wel, maar met vertraging en zelden volledig.

Beleggers: winst met een addertje

Wie Amerikaanse aandelen of een wereldwijd indexfonds bezit, profiteert juist. Neem een belegging van 10.000 dollar. Een maand geleden was die omgerekend ongeveer 8.600 euro waard, nu bijna 8.900 euro. Zonder dat de koers zelf een cent bewoog. Ook Europese exportbedrijven varen wel bij een goedkopere euro, want hun producten worden goedkoper voor buitenlandse kopers.

Het addertje: dat voordeel verdampt net zo snel als de euro weer aansterkt. Sommige analisten zien de koers verder zakken richting 1,10 dollar. Maar tegenvallende Amerikaanse banencijfers kunnen de dollar ook weer afremmen: in september kwamen er slechts 29.000 nieuwe banen bij.

Een wisselkoers die een maand lang zakt, is daarom zelden een goede reden om halsoverkop je portefeuille om te gooien.

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