Groot feest in Eindhoven na kampioenschap PSV

EINDHOVEN (ANP) - Op verschillende plaatsen in Eindhoven is een groot feest losgebarsten na het kampioenschap van PSV in de Eredivisie.

Op het Stadhuisplein worden fakkels en vuurwerk afgestoken. Ook vallen mensen elkaar in de armen van blijdschap, ziet een ANP-verslaggever. "Helemaal niets in Amsterdam", werd er kort voor het laatste fluitsignaal gezongen.

Ook op het 18 Septemberplein en op de Markt zijn fans van de voetbalclub in extase door het binnenhalen van het kampioenschap. Er wordt op meerdere plekken veel vuurwerk afgestoken.