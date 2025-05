ESZTERGOM (ANP) - Danny van Poppel heeft net naast zijn derde ritzege gegrepen in de Ronde van Hongarije. De renner van Red Bull - Bora-hansgrohe moest in de sprint van de vijfde en laatste etappe de Colombiaan Juan Sebastián Molano voorlaten. Het was na de Classic Brugge-De Panne de tweede zege van het seizoen voor de 30-jarige renner van UAE Team Emirates. De Duitser Tim Torn Teutenberg werd derde.

De eindzege was voor de Ecuadoraan Harold Martín López van de ploeg Astana.