Is het schadelijk als je weleens een stukje nagel doorslikt?

Ouders kennen het dagelijkse gevecht: kleine kinderen die werkelijk alles in hun mond stoppen. Maar ook volwassenen doen weleens iets onhandigs. Zo vraagt nagelbijter Sammie zich af of haar per ongeluk doorgeslikte nagelstukjes kwaad kunnen. "Kan dat kwaad in mijn ingewanden?", vraagt ze aan RTL.

Huisarts Marnix van der Leest stelt haar meteen gerust. "Nee hoor, daar bestaat ook geen twijfel over. Je hoeft niet eens je ontlasting te controleren op nagels . En dat geldt gelukkig voor veel dingen die per ongeluk worden doorgeslikt: de meeste dingen passeren zonder problemen je maagdarmkanaal."

Batterijen en magneten

Maar dat betekent niet dat alles zomaar veilig is. Voor scherpe objecten, batterijen, magneten en grotere voorwerpen gelden wél serieuze waarschuwingen. "Logisch, maar kijk uit met scherpe voorwerpen, batterijen, magneten en voorwerpen die langer dan 5 cm en dikker dan 2 cm zijn. Bij die grootte wordt de kans groter dat ze blijven vastzitten."

Vooral batterijen vormen een risico. "Bij batterijen kunnen er stroom en chemicaliën vrijkomen die het slijmvlies kapot kunnen maken. Kom je bij mij met een doorgeslikte batterij, dan verwijs ik je door naar het ziekenhuis." Hetzelfde geldt voor magneten: meerdere magneten kunnen in het lichaam vastklikken, met weefsel ertussen.

Kno- of mdl-arts

Bij klachten als slikproblemen, benauwdheid of onverklaarbare buikpijn moet er snel worden gehandeld. Soms is een kno- of mdl-arts nodig om verder te kijken of beeldvorming te doen. Vooral jonge kinderen zijn slachtoffer: het merendeel van de patiënten die iets inslikt, is tussen de 0 en 7 jaar. En opvallend: 40 procent van die incidenten wordt door ouders niet eens opgemerkt.

De raarste gevallen? Van der Leest zag onder meer paperclips, een doorgeslikte sleutel en — tijdens zijn tijd als coassistent — patiënten die bolletjes drugs hadden geslikt. Dat laatste kan levensgevaarlijk zijn: als zo’n bolletje openscheurt, is het drama niet te overzien.