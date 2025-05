Groot zeilschip botst tegen Brooklyn Bridge in New York

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG/DPA) - Een groot zeilschip van de Mexicaanse marine is zaterdagavond (lokale tijd) in botsing gekomen met de Brooklyn Bridge in New York. Volgens Amerikaanse media zouden er meerdere gewonden zijn op de boot waar minstens tweehonderd mensen aan boord waren.

Op onbevestigde beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe het zeilschip de brug raakt en meerdere masten afbreken. De Mexicaanse marine laat via X weten dat het opleidingsschip is beschadigd door het ongeluk en dat de toestand van de bemanning momenteel wordt onderzocht.