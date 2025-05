Groot zeilschip botst tegen Brooklyn Bridge in New York

Een groot zeilschip van de Mexicaanse marine is zaterdag rond 20.30 uur (lokale tijd) in botsing gekomen met de Brooklyn Bridge in New York . Volgens de politie en de Mexicaanse marine zijn 22 mensen getroffen. Drie van hen verkeren in kritieke toestand.

Volgens mediaberichten waren er zo'n 280 mensen aan boord van de Cuauhtemoc, een schip dat in 1982 is gebouwd in Spanje. Het is in New York ter promotie van een zeilevenement waarbij volgend jaar stilgestaan ​​wordt bij het 250-jarige bestaan ​​van de Verenigde Staten. Een reddingsoperatie vindt plaats en de politie roept mensen op het gebied rond de brug te mijden.

Op onbevestigde beelden die rondgaan op sociale media is te zien hoe het zeilschip de brug beïnvloedt en meerdere masten afbreekt. De Mexicaanse marine laat via X weten dat het opleidingsschip beschadigd is door het ongeluk en dat de toestand van de bemanning momenteel wordt onderzocht. Het schip was bezig met een trainingsmanoeuvre om te misgingen, aldus de marine.

De Brooklyn Bridge verbindt Manhattan en Brooklyn.