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Grootschalige Russische aanval op Oekraïne, meerdere doden

Samenleving
door anp
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KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn sinds dinsdagavond zeker elf mensen omgekomen, melden de autoriteiten in dat land. Daarbij werden tientallen kruis- en ballistische raketten ingezet, aldus de Oekraïense luchtmacht woensdagochtend op Telegram. Onder meer in hoofdstad Kyiv, de noordelijk gelegen stad Pryloeky en de regio Poltava vielen doden. Ook de nabijgelegen regio's Charkiv en Dnipropetrovsk waren doelwit. Tientallen mensen raakten gewond.
Volgens de luchtmacht konden 130 drones onklaar worden gemaakt, naast een kleine vijftig kruis- en vijf ballistische raketten. Op X schrijft president Zelensky dat in totaal zeventig raketten werden afgevuurd. De Oekraïense leider zegt te betreuren dat niet meer projectielen konden worden neergehaald.
Zelensky voegt eraan toe dat de ballistische raketten nog altijd de grootste uitdaging voor het land blijven. Er is namelijk schaarste aan kostbare luchtverdedigingsraketten voor de Amerikaanse Patriotsystemen die Oekraïne nodig heeft.
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