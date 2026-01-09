ECONOMIE
Trump: Diddy vroeg me om gratie, maar ik heb het niet overwogen

Samenleving
door anp
vrijdag, 09 januari 2026 om 2:32
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse rapper Sean 'Diddy' Combs, die veroordeeld is voor zedenmisdrijven, heeft Donald Trump om gratie gevraagd. Dat zei de Amerikaanse president in een interview met The New York Times. Het verzoek bereikte hem per brief. Trump zei dat hij niet heeft overwogen het verzoek in te willigen.
Combs werd in september 2024 in New York gearresteerd op verdenking van zedenmisdrijven. Aanklagers beschuldigen hem ervan vrouwen jarenlang te hebben misbruikt, bedreigd en gedwongen om aan zijn seksuele verlangens te voldoen. In oktober werd hij veroordeeld tot vier jaar en twee maanden gevangenisstraf en een boete. Zijn advocaten hebben hoger beroep aangetekend.
De afgelopen maanden heeft Trump verschillende zakenlieden gratie verleend die veroordeeld waren voor onder andere economische misdrijven. Ook verleende hij gratie aan de Hondurese oud-president Juan Orlando Hernández, die in de VS een gevangenisstraf van 45 jaar uitzat voor drugssmokkel.
