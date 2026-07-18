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Grootste bosbrand dit jaar in Spanje nog niet onder controle

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 18 juli 2026 om 15:28
bijgewerkt om zaterdag, 18 juli 2026 om 15:34
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De vooralsnog grootste natuurbrand van dit seizoen in Spanje woedt circa 65 kilometer ten noorden van Zaragoza vrijwel ongecontroleerd verder. Er zijn al meer dan 15.400 hectare afgebrand. De brand heeft volgens media een omtrek van 80 kilometer en er zijn zes dorpen geëvacueerd. Maar er staan meer gehuchten of dorpen op de lijst van plaatsen die mogelijk ontruimd moeten worden.
De brand brak woensdag uit in een dunbevolkt bergachtig gebied in een streek die Cinco Villas wordt genoemd. Het enige goede nieuws is volgens de vicepresident van de getroffen regio Aragón, María del Mar Vaquero, dat de brand zaterdag niet groter is geworden wat de omtrek betreft.
Brandweerchef Carlos Cacho ziet dit ook als een lichtpuntje. Hij zei dat met een gecompliceerde operatie in de nacht van vrijdag op zaterdag de brand niet significant groter is geworden. In de operatie is ook voorkomen dat het vuur een beschermd natuurgebied aan de noordkant, de Sierra de Santo Domingo, bereikt.
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