Grootste fractie Europarlement hekelt 'chantage' Trump

De VS moeten ophouden met het intimideren van bondgenoten, stelt de centrumrechtse EVP, de grootste partij in het Europees Parlement. De relatie tussen de VS en EU moet gebaseerd zijn op wederzijds respect, zegt Europarlementariër Andrzej Halicki, vicevoorzitter van de EVP-fractie voor Buitenlandse Zaken. "Chantage is een onaanvaardbaar politiek instrument."

De EU moet "vastberaden en daadkrachtig reageren op de dreigementen van Donald Trump", benadrukt hij. De EU-besluitvorming moet daartoe worden verbeterd en er moet een einde komen aan de interne verdeeldheid. De strategische autonomie moet worden versterkt en de samenwerking met gelijkgestemde partners moet worden geïnventariseerd, vindt Halicki.

Een eye-opener, noemt de EVP'er het dreigement van de Amerikaanse president om acht Europese landen, waaronder Nederland, extra importheffingen van 10 procent op te leggen omdat zij militairen naar Groenland hebben gestuurd. "Het tijdperk van het vredesdividend is voorbij."