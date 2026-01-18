ECONOMIE
Shorttrackster Fontana wint op EK 1500 meter, zilver voor Deltrap

door anp
zondag, 18 januari 2026 om 15:13
TILBURG (ANP) - Arianna Fontana heeft bij de Europese kampioenschappen shorttrack de 1500 meter op haar naam gebracht. De Italiaanse bleef in Tilburg de Nederlandse Zoë Florence Deltrap (zilver) en haar landgenote Arianna Sighel (brons) voor.
Diede van Oorschot, die haar plaats op de komende Olympische Spelen moest afstaan aan de aangewezen Suzanne Schulting, passeerde de finish als vierde.
Een jaar geleden ging de Europese titel op de 1500 meter nog naar Xandra Velzeboer. De Oranje-kopvrouw doet dit keer alleen mee aan de 500 en 1000 meter.
De 1500 meter bij de vrouwen is de eerste van zes afstanden die Nederland dit weekend niet won.
