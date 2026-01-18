ECONOMIE
Waarom je moet oppassen met de combinatie van antibiotica en pijnstillers

gezondheid
door Pieter Immerzeel
zondag, 18 januari 2026 om 14:35
ANP-528033117 (3)
Antibiotica worden vaak gecombineerd met pijnstillers zoals paracetamol of ibuprofen, bijvoorbeeld om pijn of koorts te verminderen. Dat lijkt onschuldig, maar onderzoek laat zien dat deze combinatie niet altijd zonder gevolgen is.
Australische wetenschappers ontdekten dat sommige pijnstillers de werking van antibiotica kunnen verminderen. In hun onderzoek werden bacteriën die onder meer blaas- en darminfecties veroorzaken blootgesteld aan antibiotica in combinatie met paracetamol en ibuprofen. Vooral wanneer deze pijnstillers samen werden gebruikt, werden bacteriën sneller ongevoelig en werkten meerdere antibiotica minder goed.
Dat effect ontstaat doordat pijnstillers bepaalde processen in bacteriën activeren, waardoor het antibioticum sneller uit de bacterie wordt afgevoerd. Hierdoor krijgt het medicijn minder kans om de infectie effectief te bestrijden.
Volgens onderzoeker Bernard ter Kuile is dit vooral belangrijke informatie voor artsen. Zij moeten goed letten op welke medicijnen ze combineren en, waar nodig, kiezen voor antibiotica die minder gevoelig zijn voor dit effect. Meer onderzoek naar de invloed van alledaagse medicijnen op antibiotica is daarom noodzakelijk.
Maar voor de zekerheid: vraag je arts of je pijnstillers impact hebben op antibiotica,
Bron: Metro

