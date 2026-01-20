ECONOMIE
Israël begonnen met het slopen van UNRWA-hoofdkwartier

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 10:27
JERUZALEM (ANP/AFP) - Israël is begonnen met het slopen van het hoofdkwartier van VN-hulporganisatie UNRWA in Oost-Jeruzalem. De hulporganisatie noemt het een "ongekende aanval" op UNRWA en een schending van het internationaal recht en "de privileges en immuniteiten van de Verenigde Naties".
Afgelopen december meldde UNRWA al dat de politie een inval had gedaan in het kantoor. Israël meent dat Hamas de hulporganisatie heeft geïnfiltreerd en dat medewerkers betrokken waren bij de aanval van 7 oktober 2023.
Na een onderzoek van de VN zijn negen medewerkers ontslagen. Het Internationaal Gerechtshof oordeelde in oktober dat er geen bewijs was voor infiltratie van Hamas en dat hulp in de Palestijnse gebieden moet worden toegestaan en gefaciliteerd.
Volgens het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken is de "inbeslagname" van het hoofdkwartier in overeenstemming met zowel Israëlische als internationale wetgeving. "UNRWA-Hamas had zijn activiteiten op deze locatie al gestaakt."
