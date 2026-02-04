Grootste zorgen Europeanen over oorlog en terrorisme

BRUSSEL (ANP) - Europeanen maken zich grote zorgen over terrorisme, cyberaanvallen en conflicten en oorlog in landen rond de EU, zo blijkt uit de nieuwste Eurobarometer. Nederlanders zijn daarnaast meer dan de gemiddelde EU-burger bezorgd over drone-aanvallen van landen buiten de EU. Polen maken zich daar veruit het meest van alle EU-burgers zorgen over, zo blijkt uit de enquête onder EU-burgers die woensdag is gepresenteerd.

De EU moet meer doen om hen te beschermen tegen veiligheidsrisico's en mondiale crises, vindt 66 procent van de bevraagde EU-burgers. Van de ondervraagde Nederlanders vindt ruim driekwart dat.

Nederlanders vinden met 48 procent ook meer dan het EU-gemiddelde (40 procent) dat de EU vooral in defensie en veiligheid moet investeren om de positie van de EU in de wereld te versterken. Meer dan de helft van de Litouwers (55 procent) is die mening toegedaan. Van de Denen wil 49 procent dat.

Eensgezindheid

Negen op de tien EU-burgers vindt dat de EU meer eensgezind moet zijn om de mondiale bedreigingen het hoofd te bieden. Driekwart van de EU-burgers vindt dat de EU daarvoor meer budget moet krijgen.

Ook moet de EU een steviger rol spelen op internationaal niveau. Dat moet gebeuren op defensie en veiligheid, gevolgd door meer concurrentiekracht en meer onafhankelijkheid in de energiesector.

Nederlanders

Bijna de helft van de bevraagde EU-burgers (49 procent) staat positief tegenover de EU, 17 procent vindt de EU niets. Nederlanders zijn positiever: een op de zes vindt de EU meerwaarde hebben.

Acht op de tien Nederlanders vindt het EU-lidmaatschap een goede zaak. Het EU-gemiddelde ligt op 62 procent.

Aan de enquête namen 26.453 EU-burgers uit alle 27 lidstaten deel. Ze is tussen 6 en 30 november vorig jaar gehouden.