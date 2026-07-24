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Grote afsplitsing bij Poolse PiS-partij na richtingenstrijd

Samenleving
door anp
vrijdag, 24 juli 2026 om 14:43
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WARSCHAU (ANP/DPA) - Na een richtingenstrijd binnen de Poolse rechts-populistische PiS-partij, is het nu definitief tot een breuk gekomen. Meer dan dertig parlementariërs hebben zich afgesplitst van de oppositiepartij.
Het conflict over de toekomst van PiS begon in maart. Toen koos partijvoorzitter Jarosław Kaczyński de uiterst rechtse Przemysław Czarnek als premierskandidaat voor de parlementsverkiezingen van volgend jaar. Vermoedelijk hoopt Kaczyński op die manier stemmen weg te halen van nog radicalere partijen.
Maar de gematigdere vleugel van PiS verzette zich tegen die beslissing, aangevoerd door oud-premier Mateusz Morawiecki. Zij verenigden zich eerder al in een groep die de wens had om van PiS een grote centrumrechtse partij te maken.
Solidariteitsverklaring
Kaczyński was daar niet blij mee en eiste dat alle leden voor donderdag een solidariteitsverklaring zouden tekenen. Morawiecki weigerde.
PiS regeerde van 2015 tot 2023, toen het de verkiezingen verloor van een coalitie die werd aangevoerd door Donald Tusk.
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