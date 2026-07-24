Tourpeloton onderweg naar Alpe d'Huez in voorlaatste bergetappe

GAP (ANP) - Het peloton in de Tour de France is vrijdag vertrokken in Gap voor de voorlaatste bergetappe van deze editie. De negentiende etappe gaat over 127,9 kilometer, telt 3500 hoogtemeters en finisht bovenaan de Alpe d'Huez. Zaterdag is het skidorp opnieuw de aankomstplaats, maar dan na een beklimming vanaf de 'achterkant' van de berg over de Col de Sarenne.

De etappe van vrijdag telt vier gecategoriseerde beklimmingen, waarvan alleen de slotklim van de buitencategorie is. Na de Col d'Ornon (2e categorie) dalen de renners af naar Le Bourg-d'Oisans om vervolgens de 21 bochten van de Alpe d'Huez te beklimmen.

Geletruidrager Tadej Pogačar begint aan de slotfase van de Tour met een ogenschijnlijk onoverbrugbare voorsprong van 4.32 minuten op Remco Evenepoel. Isaac Del Toro staat derde op 6.51. Het puntenklassement, bergklassement en jongerenklassement zijn allesbehalve beslist. Mads Pedersen draagt het groen, de bolletjestrui is van Pogačar maar wordt gedragen door Valentin Paret-Peintre. Del Toro draagt de witte jongerentrui.