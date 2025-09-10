Grote betoging van 'Bloquons tout' verwacht in centrum Parijs

PARIJS (ANP) - Op het Place du Châtelet in het centrum van Parijs verzamelen zich volgens media veel mensen voor een demonstratie van de protestbeweging 'Bloquons tout' (We blokkeren alles). Onder de aanwezigen is de leider van een grote links-radicale partij Jean-Luc Mélenchon.

De beweging ontstond anoniem en zonder bekende gezichten op sociale media en riep op om Frankrijk op 10 september plat te leggen. Dit als protest tegen het regeringsbeleid en vooral tegen bezuinigingen die de president en zijn premiers willen doorvoeren. Woensdag kreeg Frankrijk weer een nieuwe premier.

Bij ongeregeldheden en blokkades zijn bijna driehonderd mensen gearresteerd. De Parijse politie probeert demonstranten uit het station Gare du Nord te weren. Dat was een doelwit van 'Bloquons tout'. Ook het station Perrache in Lyon werd belaagd. De politie van Marseille voorkwam dat ongeveer zevenhonderd mensen het centrale station Saint-Charles bestormden.

Betogers

De Franse autoriteiten hebben rekening gehouden met mogelijk 100.000 vooral radicale linkse betogers. De demissionaire Franse binnenlandminister Bruno Retailleau zei dat het een beweging is die is gekaapt door ultralinkse figuren. Er zijn volgens de autoriteiten zevenhonderd manifestaties en 30.000 mensen in het kader van de beweging.

'Bloquons tout' is een geheimzinnig netwerk. Het was niet duidelijk waar blokkades en demonstranten zouden opduiken. In de morgen was de belangrijke autosnelweg A10 bij Poitiers enige tijd door actievoerders geblokkeerd. In Parijs werd voorkomen dat de périphérique werd geblokkeerd. In Lyon werd een ringweg en een stuk van de autosnelweg naar de zon, de A7, geblokkeerd en dat zorgde voor een verkeerschaos.