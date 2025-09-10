ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote betoging van 'Bloquons tout' verwacht in centrum Parijs

Samenleving
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 16:07
anp100925164 1
PARIJS (ANP) - Op het Place du Châtelet in het centrum van Parijs verzamelen zich volgens media veel mensen voor een demonstratie van de protestbeweging 'Bloquons tout' (We blokkeren alles). Onder de aanwezigen is de leider van een grote links-radicale partij Jean-Luc Mélenchon.
De beweging ontstond anoniem en zonder bekende gezichten op sociale media en riep op om Frankrijk op 10 september plat te leggen. Dit als protest tegen het regeringsbeleid en vooral tegen bezuinigingen die de president en zijn premiers willen doorvoeren. Woensdag kreeg Frankrijk weer een nieuwe premier.
Bij ongeregeldheden en blokkades zijn bijna driehonderd mensen gearresteerd. De Parijse politie probeert demonstranten uit het station Gare du Nord te weren. Dat was een doelwit van 'Bloquons tout'. Ook het station Perrache in Lyon werd belaagd. De politie van Marseille voorkwam dat ongeveer zevenhonderd mensen het centrale station Saint-Charles bestormden.
Betogers
De Franse autoriteiten hebben rekening gehouden met mogelijk 100.000 vooral radicale linkse betogers. De demissionaire Franse binnenlandminister Bruno Retailleau zei dat het een beweging is die is gekaapt door ultralinkse figuren. Er zijn volgens de autoriteiten zevenhonderd manifestaties en 30.000 mensen in het kader van de beweging.
'Bloquons tout' is een geheimzinnig netwerk. Het was niet duidelijk waar blokkades en demonstranten zouden opduiken. In de morgen was de belangrijke autosnelweg A10 bij Poitiers enige tijd door actievoerders geblokkeerd. In Parijs werd voorkomen dat de périphérique werd geblokkeerd. In Lyon werd een ringweg en een stuk van de autosnelweg naar de zon, de A7, geblokkeerd en dat zorgde voor een verkeerschaos.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-534884181

Zo lees je verwijderde WhatsApp-berichten van anderen terug

generated-image (14)

Hoe gezond is jouw lever? Het gaat niet alleen om alcohol

e63ab28b-8d38-3652-8b53-81ac8389dd8d

Kevin en zijn hond staan oog in oog met 'speelse' wolf: “Je moet laten zien dat je gevaarlijk bent”

generated-image (13)

Godfather van AI zegt dat zijn creatie op het punt staat om massale werkloosheid te veroorzaken

ANP-523572372

Waarom hebben wasmachines een raampje en vaatwassers niet?

anp090925150 1

Van Weel: minderjarige asielzoekers terug naar Ethiopië en Gambia

Loading