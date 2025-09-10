Oracle-topman Ellison passeert Musk als rijkste man ter wereld

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Larry Ellison, topman van het Amerikaanse softwareconcern Oracle, heeft Elon Musk van de troon gestoten als rijkste man ter wereld. Het vermogen van Ellison steeg woensdag met 101 miljard dollar, nadat Oracle sterke kwartaalcijfers had gepresenteerd, waarop de beurskoers met ruim een derde omhoogschoot.

Zijn totale vermogen kwam daarmee uit op 393 miljard dollar, waarmee hij Elon Musk, goed voor 385 miljard dollar, voorbijstreeft. Dit meldde persbureau Bloomberg op basis van zijn Billionaires Index. Het is de grootste eendaagse stijging ooit gemeten door de index.