ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote brand afvalverwerker Deurne onder controle, 2 scholen dicht

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 10:17
anp270825074 1
DEURNE (ANP) - De grote brand die woensdagochtend uitbrak bij een afvalverwerker in het Noord-Brabantse Deurne is onder controle. Vanwege de rook bleven twee scholen dicht.
De brand brak iets voor 07.00 uur uit bij afvalverwerkingsbedrijf Attero aan de Energieweg. Niemand raakte gewond. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom werd een NL-Alert verstuurd. Omdat ook bij het nablussen nog rook vrijkwam, werd een tweede NL-Alert verstuurd. Mensen werden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De oproepen zijn inmiddels ingetrokken. "Er is nog wel rook in de directe omgeving van de brand", aldus de brandweer.
Door de rook hielden basisschool de Piramide en de Brigantijn, een school voor speciaal basisonderwijs, die in hetzelfde gebouw zitten, de deuren gesloten, zegt een brandweerwoordvoerder. "Om te voorkomen dat mensen het gebied in komen waar rook hing."
Twee loodsen kunnen als verloren worden beschouwd. De brandweer wist verdere uitbreiding te voorkomen.
Vorig artikel

Mogelijke dader brand na explosie in flat in Rotterdam nog zoek

Volgend artikel

Tienduizenden aanmeldingen voor mogelijke claim na datalek

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt