Grote brand afvalverwerker Deurne onder controle, 2 scholen dicht

DEURNE (ANP) - De grote brand die woensdagochtend uitbrak bij een afvalverwerker in het Noord-Brabantse Deurne is onder controle. Vanwege de rook bleven twee scholen dicht.

De brand brak iets voor 07.00 uur uit bij afvalverwerkingsbedrijf Attero aan de Energieweg. Niemand raakte gewond. Bij de brand kwam veel rook vrij. Daarom werd een NL-Alert verstuurd. Omdat ook bij het nablussen nog rook vrijkwam, werd een tweede NL-Alert verstuurd. Mensen werden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en ventilatie uit te zetten. De oproepen zijn inmiddels ingetrokken. "Er is nog wel rook in de directe omgeving van de brand", aldus de brandweer.

Door de rook hielden basisschool de Piramide en de Brigantijn, een school voor speciaal basisonderwijs, die in hetzelfde gebouw zitten, de deuren gesloten, zegt een brandweerwoordvoerder. "Om te voorkomen dat mensen het gebied in komen waar rook hing."

Twee loodsen kunnen als verloren worden beschouwd. De brandweer wist verdere uitbreiding te voorkomen.