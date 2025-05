Rechter blokkeert handelstarieven Trump

NEW YORK (ANP/RTR) - Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft woensdag een tarievenpakket van president Donald Trump geblokkeerd. Een handelshof oordeelde dat Trump zijn bevoegdheden te buiten ging door algemene heffingen op te leggen voor invoer uit landen die meer aan de Verenigde Staten verkopen dan ze inkopen.

Vijf kleine Amerikaanse bedrijven hadden bij de US Court of International Trade in New York een rechtszaak aangespannen tegen de heffingen die Donald Trump aankondigde op zijn "bevrijdingsdag", op 2 april. De bedrijven betogen dat Trumps gebruik van de International Emergency Economic Powers Act om importheffingen op te leggen ongrondwettig is.

Volgens het handelshof ligt de bevoegdheid om de buitenlandse handel te reguleren exclusief bij het Congres. Die bevoegdheid is volgens de rechters niet ondergeschikt aan de noodbevoegdheden van de president, zelfs niet met het argument dat de economische veiligheid van de VS in het geding is.

Tegen Trumps tarievenbeleid lopen nog zes andere rechtszaken, naast bezwaren van dertien Amerikaanse staten en andere groepen kleine bedrijven.