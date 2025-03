BALKBRUG (ANP) - Op een industrieterrein in Balkbrug is zondagochtend een grote brand uitgebroken. Een woordvoerder van de Veiligheidsregio IJsselland laat weten dat de brand woedt in een recyclingbedrijf in het Overijsselse dorp. Er komt veel rook vrij.

De eerste meldingen van de brand kwamen iets na 06.30 uur binnen. Het is onbekend of er mensen in het pand aanwezig zijn.