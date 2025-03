Linda de Mol: nog duidelijker dat thuisbasis belangrijkste is

Linda de Mol staat anders in het leven sinds ze haar relatie met Jeroen Rietbergen zag eindigen om daarna toch weer bij elkaar te komen. "Je weet gewoon veel meer wat het allerbelangrijkste in het leven is en dat is m'n gezin", aldus de presentatrice zaterdagavond in Shownieuws. "Dat is me nog duidelijker geworden."

Rietbergen was betrokken bij grensoverschrijdend gedrag achter de schermen van The Voice of Holland, waar hij werkte als muzikant. De Mol en Rietbergen gingen daarna uit elkaar, maar in december maakte de presentatrice bekend dat zij weer samen is met de muzikant.

Toch verschijnen De Mol en Rietbergen binnenkort waarschijnlijk niet samen op een rode loper. "Dan gaat het zo snel over ons. En ik denk dat ik Jeroen daar ook geen plezier mee doe. Ik denk dat hij het fijner vindt om te wachten tot ik thuis ben", aldus de 60-jarige De Mol.

Ook zegt De Mol zich "weer een beetje" zichzelf te voelen, nu de rust wat meer is teruggekeerd in haar leven. "Dat heeft natuurlijk ook te maken met dat alles weer lekker scoort en dat mijn hoofd een beetje vrij is van alle toestanden. En dat ik kan doen wat ik het liefst doe." De Mol kende succes met een nieuw seizoen van Gooische Vrouwen. Ook werkt ze aan een nieuwe kennisquiz voor RTL 4.

"Ik vind het nog heerlijk om een aantal jaar te werken, maar het allerbelangrijkste is mijn thuisbasis", stelt De Mol. "En dat die weer goed is, dat zorgt ervoor dat ik weer lekker in mijn vel zit."