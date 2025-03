HOOGEVEEN (ANP) - In Hoogeveen is in de nacht van zaterdag op zondag iemand gewond geraakt door een explosie, meldt de politie. De ontploffing was vermoedelijk in een woning aan de Vredenluststraat in de Drentse stad. Het slachtoffer is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie en brandweer doen onderzoek naar het incident, dat rond 04.30 uur werd gemeld.