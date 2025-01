Grote brand in appartementencomplex in Tilburg

TILBURG (ANP) - In Tilburg is rond 01.30 uur in de nacht van zondag op maandag een grote brand uitgebroken in een flatgebouw aan de Professor Verbernelaan, meldt de veiligheidsregio. De brand is inmiddels onder controle. Er vielen geen gewonden.

Na een volledige ontruiming van het gebouw door de brandweer kunnen de bewoners van de eerste, tweede en derde verdieping terug naar huis, evenals de helft van de bewoners van de vierde verdieping. De overige appartementen op de vierde en vijfde verdieping, zo'n 23 in totaal, zijn door rook- en roetschade nog niet bewoonbaar, zegt de veiligheidsregio. Een appartement op de vijfde verdieping is volledig uitgebrand.

Op beelden van de veiligheidsregio was te zien dat de brand woedde in een appartement op de bovenste verdieping van het gebouw.