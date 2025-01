Netanyahu: Hamas gaat Israëlische gijzelaar Yehud vrijlaten

GAZA-STAD (ANP) - De Israëlische gijzelaar Arbel Yehud zal door Hamas worden vrijgelaten, meldde de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zondagavond. Ook de vrouwelijke Israëlische militair Agam Berger wordt door Hamas vrijgelaten, samen met nog een andere onbekende gijzelaar. In ruil daarvoor kunnen tienduizenden Palestijnen maandagochtend terugkeren naar het noorden van de Gazastrook, aldus Netanyahu.

Sinds het bestand tussen Hamas en Israël kwamen er in twee rondes in totaal zeven gijzelaars vrij. Zaterdag werden vier militairen vrijgelaten, maar Yehud ontbrak, wat leidde tot een geschil met Israël. Netanyahu weigerde Palestijnen te laten terugkeren naar het noorden van de Gazastrook.

Volgens journalisten van onder meer persbureau AFP verzamelden zich dit weekend enorme menigten Gazanen op een kustweg nabij de Netzarim-corridor. Die corridor is een 7 kilometer lange strook die het noorden van de rest van Gaza scheidt en die door Israël is gemilitariseerd. Hoe laat de barrière maandagochtend wordt opgeheven is nog onduidelijk.

Volgens bemiddelaar Qatar komt Yehud samen met de twee anderen op vrijdag vrij. Aankomende zaterdag moeten dan opnieuw drie gijzelaars worden vrijgelaten. Israël zegt later deze week Palestijnse gevangenen vrij te laten, sinds het staakt-het-vuren kwamen ongeveer tweehonderd op vrije voeten.