Grote brand in autogarage Honselersdijk

HONSELERSDIJK (ANP) - In een autogaragebedrijf in Honselersdijk (Zuid-Holland) is in de nacht van zaterdag op zondag brand uitgebroken. Volgens de veiligheidsregio zijn daarbij geen gewonden gevallen. Tegen 07.00 uur liet de brandweer weten dat de brand onder controle was.

De brandweer kreeg rond 04.30 uur een melding binnen over de brand aan de Grote Waard en schaalde daarna op naar grote brand. Bij de brand kwam veel rook vrij, waardoor bewoners in de directe omgeving werd geadviseerd ramen en deuren te sluiten.

De brandweer verricht zondagochtend nog sloopwerkzaamheden om er zeker van te zijn dat de brand volledig geblust is.