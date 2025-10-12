ECONOMIE
Media: ontslagen bij gezondheidsdienst VS deels teruggedraaid

Samenleving
door anp
zondag, 12 oktober 2025 om 7:47
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse overheid heeft honderden ontslagen bij gezondheidsdienst CDC snel weer teruggedraaid. Dat zegt een ingewijde tegen persbureau Reuters. Aanvankelijk zouden ongeveer 1300 mensen te horen hebben gekregen dat ze hun baan kwijt waren.
Ook de krant The Washington Post voert een bron op die stelt dat bij de CDC is geblunderd met ontslagen en dat die deels ongedaan worden gemaakt. Zo zouden medewerkers die zich bezighouden met bijvoorbeeld de bestrijding van ebola en de mazelen onterecht hun baan hebben verloren.
Er vallen volgens media niet alleen ontslagen bij de CDC, maar ook bij andere overheidsdiensten. De regering van president Donald Trump heeft de shutdown aangegrepen om duizenden banen te schrappen.
Tijdens zo'n shutdown gaat de landelijke overheid deels dicht omdat politici het niet eens zijn geworden over de financiering. Ambtenaren kunnen dan onbetaald thuis komen te zitten of moeten soms zonder salaris doorwerken.
